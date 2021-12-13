Испания

Наставник Атлетико прокомментировал поражение от Реала.

В 17-м туре испанской Ла Лиги Реал сумел одержать победу над Атлетико в рамках домашнего мадридского дерби (2:0).

Реал Мадрид — Атлетико 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "матрасников" Диего Симоне прокомментировал выступление своей команды в отчетной встрече.

"До первого пропущенного мяча была равная игра без особых голевых возможностей, но гол Бензема переломил ход в пользу Реала. Во второй половине матча мы начали действовать более агрессивно, однако соперникам удалось забить вновь, после чего игру можно было заканчивать. Реал переиграл нас по делу.

Команда вновь приложила максимум усилий для победы, и нам даже пришлось играть с Кондогбия в качестве центрального защитника, на фоне матча в Португалии, где вся команда сыграла на достаточно высоком уровне. Однако, Реал был очень хорош — их футбол мне нравится, так как они пользуются преимуществами своих быстрых футболистов. Анчелотти хорош в своих решениях, как и прежде.

Чемпионат на этом для нас не заканчивается, а впереди еще много туров, где нам надо будет набирать необходимые очки. Реал сейчас намного ближе к титулу, чем мы, но сейчас мы не можем позволить себе даже думать о защите достижения прошлого сезона. Наш главный соперник сейчас — Бетис, так как он ближе всех из впереди стоящих команд в турнирной таблице.

Атлетико должен улучшать игру во всех аспектах. Пропущенные голы — результат ошибок всей команды, а не отдельных игроков. Постараемся уже на этой неделе начать исправлять ситуацию, так как нам предстоит сыграть против Севильи", — подытожил аргентинский специалист.

Отметим, что матч Севилья — Атлетико состоится 18 декабря, начало в 22:00 по киевскому времени.