Испания

Защитник Барселоны прокомментировал ничью против Осасуны.

Каталонская Барселона в рамках 17-го тура испанской Ла Лиги в очередной раз в сезоне допустила осечку, сыграв вничью в гостях у Осасуны (2:2).

Осасуна — Барселона 2:2 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, центральный защитник "блаугранас" Жерар Пике дал оценку действиям своей команды в данной игре.

"Упускать победу всегда обидно. Как мне кажется, мы сыграли в хороший футбол на поле соперников, где ни одной приезжей команде не бывает просто. Осасуна играет за счет стандартных положений, с чем у нас всегда были определенные проблемы. Собственно, после одного из них мы и пропустили.

Подобный исход удручает, так как в достаточно тяжелой ситуации внутри клуба мы сумели сделать все необходимое ради шанса на победу, однако завершили игру лишь с одним набранным баллом. Таким результатом довольствоваться невозможно. Три очка в каждой игре — вот, что нам нужно в нынешнем положении.

Задача сейчас заключается в том, чтобы думать только о каждой следующей игре в отдельности исключительно в краткосрочной перспективе. Мы знаем, что наша молодежь даст результат на длинной дистанции, однако очки нужны сейчас, поэтому работать приходиться больше каждому футболисту. Мы в критической ситуации, и по-другому сейчас точнее не скажешь", — заключил испанский футболист.

В следующем туре каталонская Барселона сыграет домашний поединок против Эльче.