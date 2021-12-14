Испания

Football.ua рассказывает о самых интересных событиях в минувшем туре чемпионата Испании.

В предпоследнем туре испанской Ла Лиги в этом году мы получили невероятно интригующее мадридское дерби, неудачный выезд Барселоны к Осасуне, и героическую победу Валенсии на последних минутах.

ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА, 17 ТУР

Барселона потеряла очки в Памплоне

Несколько сюрреалистично было наблюдать шарик с названием "Барселона" во время жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Барса и второй по значимости еврокубок еще полгода назад воспринимались, как антонимы, а сейчас все перевернулось с ног на голову. К тому же каталонцам еще и достался самый неприятный оппонент на этой стадии турнира, а именно Наполи Лучано Спалетти.

Короче говоря, победа в ЛЕ теперь становится чуть ли не краеугольной задачей на сезон, так как шансов пробиться в Лигу чемпионов через чемпионат у "кулес" практически не осталось. Отрыв от четвертого Атлетико составляет всего пять очков, но! Во-первых, не факт, что каталонцы сумеют обыграть Севилью в перенесенном матче, во-вторых, Атлетико наверняка справится с Гранадой, так что отрыв этот может и вырасти.

тер Штеген – Араухо, Пике, Умтити – Нико Гонсалес (Мингеса, 73), Бускетс, Ф. де Йонг, Гави – Дембеле (Коутиньо, 81), Л. де Йонг, Эззальзули (Ютла, 90+2)

Хави принял интересное тактическое экспериментальное решение в этой игре. Барселона вышла играть по схеме 3-4-3 с ромбом, где при позиционной обороне за фланги отвечали Дембеле с Эззальзули. Правда, такая расстановка в тоже время является и слишком уязвимой, если не проводить большую часть встречи на мяче, контролируя ход матча. Кроме того, впервые за долгое время место в основе нашлось чемпиону мира Самуэлю Умтити.

Что получилось на практике? Да, в первом тайме гости владели мячом под 70% времени, однако сие владение было максимально стерильным. По такой игре "сине-гранатовым" должно быть чертовски неприятно, что они позволили Осасуне забить гол с учетом минимума возможностей и голевых момента у соперника. На помощь, как часто бывает в таких случаях, пришел стандарт, а именно штрафной с правого края, с которого Давид Гарсия (см. интересные факты) положил ответку каталонскому гранду.

Во втором тайме владение несколько выровнялось, а реально опасные моменты можно было пересчитать по пальцам одной руки, а оба гола пришли после двух ударов в створ. Особенно симпатично смотрелся выстрел Чимо Авильи (см. голы тура).

В общем и целом, Барселона заслуживала победы в этой игре больше соперника, особенно если начать разбор весьма спорного эпизода с потенциальным пенальти на Люке де Йонге, но в сухом остатке вновь осталась не солоно хлебавши.

Бетис разбил Сосьедад

Реал из Сан-Себастьяна несколько захандрил в последних матчах, заметно ухудшив свое положение в Ла Лиге. Баски уже вне зоны Лиги чемпионов, пропустив туда как раз Бетис, так что поражение от Реала мадридского в прошлом туре ударило по команде в психологическом плане.

Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено (Миранда, 83), Гуардадо (Вильям Карвалью, 66), Каналес, Родригес (Акуоку, 83), Хуанми (Родри, 87), Виллиан Жозе, Фекир (Тельо, 83)

Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 62), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Субельдия (Турриентес, 74), Субименди, Порту (Янузай, 62), Исак (Серлот, 74), Ойарсабаль, Барренечеа (Наварро, 74)

По ожидаемым голам "огурцы" не наиграли на столь уверенную по счету победу (1,22), однако реализацию продемонстрировали отменную.

Все началось с глупого привоза защитного блока "чури урдин", когда на 14 минуте кипер гостей Алекс Ремиро зачем-то выскочил к бровке встречать Виллиана Жозе (вот что он там забыл-то?!), тем самым позволив бразильцу вывести на ударную позицию Алекса Морено, отправившего мяч в пустые ворота из-за штрафной. Как ни старался защитник Айхен Муньос, вынести этот удар он был не в состоянии.

Еще в первом тайме Сосьедад мог отыграться, но блестящий сэйв сделал визави Ремиро Руи Силва, а во второй сорокапятиминутке команда Мануэля Пеллегрини забила еще трижды, добыв несколько сенсационную разгромную викторию.

P.S. Отдельного упоминания и уважения заслуживает традиционная акция севильского коллектива. Болельщики Бетиса забросали поле различными игрушками в числе впечатляющих 19 000 экземпляров, которые пойдут на благотворительность. Многим клубам, в том числе украинским, стоило бы поучиться у испанских коллег!

Реал – короли Мадрида

В Мадриде +13. Это мы об отрыве Реала от Атлетико в таблице.

Куртуа – Карвахаль (Начо, 81), Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Асенсио (Ф. Вальверде, 85), Бензема (Йович, 46), Винисиус (Родриго, 87)

Облак – М. Льоренте, Фелипе, Кондогбия, Эрмосо – А. Корреа (Суарес, 60), де Пауль (Э. Эррера, 69), Коке, Феррейра Карраско (Лемар, 46) – Гризманн (Фелиш, 46), Кунья (Ренан Лоди, 60)

Дерби Мадрида, а точнее победу Реала в нем, можно охарактеризовать следующим образом – гениальная средняя линия "сливочных", а также стеноподобный Тибо Куртуа позволили этому триумфу команды Карло Анчелотти состояться.

Ну а как иначе?! Лука Модрич в свои годы выдал очередной сольный концерт на топ-уровне, попросту разрушив планы Диего Симеоне и его парней. Помимо традиционно качественной работы в разрушении хорватский маэстро помогал и в созидании, раз за разом, будто бусинки на леску в процессе создания браслета, нанизывая и стягивая на себя соперников одного за другим, тем самым освобождая для товарищей свободное пространство.

На противоположном полуфланге орудовал Тони Кроос, ситуативно садившийся в линию между Алабой и Милитао при билд-апе, но в большинстве случаев функцию "третьего центрального защитника" выполнял Каземиро, систематически заполнявший брешь, образовывавшуюся из-за выдвижений вперед Давида Алабы, который и не центрбек вовсе.

Ну, а когда было мало и подобного грамотного выхода из-под прессинга соперника, к слову, работающего малоэффективно, в основном по вышеупомянутой причине потрясающего матча в исполнении центра поля мадридского Реала, в дело вступал великолепный бельгийский стражник, отводивший напасти от своей команды (шесть сэйвов согласно данным портала Whoscored!). Так что и эта микро-дуэль Куртуа-Облак также осталась за представителем белой части Мадрида.

В целом мы уложились в максимально лаконичное описание перипетий "дерби Мадриленьо". Атлетико наиграл хотя бы на гол, но см. игроки тура!

Ах да, Винисиус оформил два ассиста (см. интересные факты), второй из которых получился ну просто высочайшего уровня. Бразилец отвлек на себя внимание защитного блока "матрасников", оставив Марко Асенсио в изоляции на противоположном фланге, который просто не мог не попасть в дальний угол после подобных действий кудесника из страны пляжей и карнавалов.

Коротко об остальных:

- В инаугурационном матче тура на острове Мальорка местная команда расписала нулевку с Сельтой. Ближе к завоеванию трех очков были "кельты". Еще в первом тайме киперу хозяев довелось в эффектном прыжке нейтрализовывать удар Тиаго Гальярдо, а во втором тайме его же удар просвистел в считанных метрах от дальней штанги. В концовке Маноло Рейна сделал два очередных сэйва после посягательств Нолито и Браиса Мендеса.

- Перипетии поединка между Эспаньолом и Леванте (4:3) лучше всего лицезреть воочию по ссылке ниже, мы же отметим только усилий бедняги Хорхе де Фрутоса (см. игроки тура) не хватило хотя бы для ничейного результата. Вот уж невезучие эти "лягушки"!

- Алавес все никак не может прервать свою безвыигрышную серию, в отчетном туре расписав мировую с Хетафе (1:1). Может мы увидели бы и больше голов, но команды отказывались поражать ворота друг друга – всего-то три удара в створ на двоих! Причем Хетафе был даже более близок к победе. Помимо классного мяча Энеса Унала (см. голы тура) "горожане" могли забивать еще как минимум дважды, но футболисты в красном умудрялись мазать из убойных позиций. Но у "уничтожителей бобов" есть он, и имя ему – Хоселу. Форвард реализовал чуть ли не единственный свой реальный момент в матче, вырвав тяжелую ничью для Депортиво на последних минутах.

- Валенсия добыла вторую победу кряду, вплотную приблизившись к зоне еврокубков. Оба гола "летучих мышей" получились довольно красивыми (см. голы тура), но стоит выделить второй, авторства итальянца Кристиано Пиччини. После взятия ворот Гонсалу Гэдеша Эльче удалось сравнять счет усилиями Лукаса Бойе. Случилось это на 75 минуте, так что времени на решающий голевой удар у левантийцев было не много. Тем не менее, то был их вечер! Скидка от Мухтара Диахаби, Пиччини одним касанием принимает мяч, вторым расстреливая сетку под перекладиной без шансов для вратаря и защитника "бело-зеленых". Надо было видеть радость скамейки, болельщиков и игроков, особенно Димитри Фулькье, экспрессивная реакция которого угодила в объективы телекамер.

- Поединок в Бильбао между местным Атлетиком и Севильей воспринимался, как интригующее противостояние, в котором андалусцы выглядели отнюдь не безоговорочным фаворитом. И действительно, "нервионцы" добыли тяжелейшие три очка благодаря единственному голу в исполнении Томаса Дилэйни, к слову, дебютному для экс-полузащитника дортмундской Боруссии. Примечательно, что это был единственный удар гостей в створ, но и баски в атаке выглядели не менее беззубо. Короче говоря, подопечные Хулена Лопетеги, на прошлой неделе очередным дивным образом покинувшие Лигу чемпионов (ну не складываются у нее исторически дела с этим турниром!), выиграли в своем типичном стиле – минимум остроты, один/два гола и грамотная "сушка" игры вплоть до финального свистка.

- А вот впервые с сезона-2008/09 вышедший в плей-офф главного еврокубка Вильярреал Унаи Эмери добыл, вдумайтесь, всего-то четвертую победу в этом сезоне! До зоны евро-турниров довольно внушительные восемь очков, правда, у "подводников" есть еще игра в запасе. Обыграли, между прочим, как раз замыкающего еврокубковую шестерку Райо Вальекано, забив оба гола в первом тайме. Пора приходить в себя, так как до Кубка Африканских Наций рукой подать, и если без Сэми Чуквуэзе еще можно кое-как справиться, то вот без незаменимого в этом сезоне Булайе Диа в атаке могут возникнуть проблемы. Все-таки результативность Пако Алькасера пока что оставляет желать лучшего.

- Кадис упустил победу над Гранадой (1:1). На 32 минуте счет открыл Сантьяго Арсамендия, но за несколько минут до финального свистка Хорхе Молина воспользовался нерасторопностью защитного блока "желтой субмарины". На 90+2 минуте еще и с горя удалился полузащитник хозяева Сальви Санчес.

Интересные факты:

- Сельта избежала поражения в четырех выездных матчах кряду в Ла Лиге. Последний раз подобное имело место в июне 2020 года.

- Хорхе де Фрутос из Леванте второй раз в карьере забил и сделал ассист в одном матче Примеры.

- В поединке Эспаньола и Леванте было шесть разных авторов голов!

- Леванте не побеждает в Ла Лиге на протяжении 25 матчей! Последняя победа датирована апрелем 2021 года (1:0 с Эйбаром).

- Хоселу обошел Хави Морено и стал наиболее результативным футболистом Алавеса в рамках Примеры.

- Валенсия набрала четыре очка благодаря спасительным голам Кристиано Пиччини в Ла Лиге после 86 минуты!

- Атлетик Бильбао умудрился не забить ни единого мяча, нанеся при этом 56 ударов по воротам соперников!

- Севилья набрала 34 очка в 16 турах чемпионата Испании этого сезона. Больше на этом отрезке соревнования у нее было лишь в сезоне-2006/07 (37).

- Давид Гарсия из Осасуны забил три гола головой в этой кампании.

- Два разных игрока до 20 лет забили за Барселону впервые в этом веке (Нико Гонсалес и Эззальзули).

- Барселона сохранила свои ворота в неприкосновенности в этом сезоне лишь в трех поединках.

- Винисиус стал первым игроком, отдавшим две голевых в поединке между Атлетико и Реалом в Ла Лиге в этом столетии!

- Карим Бензема забил 3 три мяча Атлетико в четырех последних дерби!

- Реал Мадрид сохранил свои ворота "сухими" в 4 матчах кряду с Атлетико, и все с Тибо Куртуа в воротах!

- Кадис проиграл свои последние три игры Ла Лиги, пропуская не менее трех голов в каждом проигранном матче – в этих трех встречах они пропустили столько же голов (11), сколько и в своих предыдущих восьми матчах (1 победа, 4 ничьих, и 3 поражения).

- Только Осасуна (10), Атлетико Мадрид (7) и Валенсия (6) набрали больше очков после забитых мячей в последние пять минут игры, чем Гранада в Примере в этом сезоне (5 на уровне Реала).

- Хорхе Молина (Гранада), отметившийся голом в игре с Кадисом, стал третьим наиболее возрастным бомбардиром в истории Ла Лиги – 39 лет и 259 дней.

Лучший гол 17 тура:

Энес Унал (Хетафе)

Гонсалу Гэдеш (Валенсия)

Кристиано Пиччини (Валенсия)

Томас Дилэйни (Севилья)

Чими Авилья (Осасуна)

Символическая сборная 17 тура:

Юмор недели:

Хави через год в Барселоне

Барселона готовится к реалиям Лиги Европы

Без комментариев:-)

Отрыв в 18 очков от Барселоны, 13 – от Атлетико, 8 – от Севильи. Реал уходит в существенный отрыв в чемпионской гонке

Наблюдая за жеребьевкой Лиги чемпионов вчерашним утром

Лучшие бомбардиры:

Лучшие ассистенты:

ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА, 2021 — 2022