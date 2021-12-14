Испания

Мадридский клуб намерен усилить атакующую линию команды.

Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Франции Антони Мартиаль продолжает искать варианты для продолжения своей карьеры.

Одним из таких для француза и его агента может стать Атлетико Мадрид. По информации Eurosport, Диего Симеоне заинтересован в 26-летнем футболисте и готов предоставить ему необходимое игровое время.

"Матрасники" рассчитывают подписать Мартиаля уже в зимнее трансферное окно, воспользовавшись недовольством футболиста своим положением в клубе.

В текущем сезоне форвард сыграл 7 матчей за Манчестер Юнайтед в рамках АПЛ, в которых всего дважды вышел в основном составе и смог отметиться одним забитым мячом.

Кроме того, еще два поединка футболист сыграл в Лиге чемпионов, однако результативными действиями не отметился.

Ранее наставник МЮ Ральф Рангник заявил, что не намерен общаться с Мартиалем через прессу.