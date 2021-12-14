Испания

Голкипер Аякса высказался о своем будущем.

Дисквалифицированный за допинг вратарь Аякса Андре Онана впервые за долгое время прокомментировал свое будущее.

Футболист признался, что еще до конца не определился со своим следующим клубом, так как имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

"У меня есть разные варианты. Я не знаю наверняка, где я буду играть по завершению дисквалификации. Мы рассматриваем несколько футбольных проектов и важно, чтобы я играл каждую неделю.

Барселона — невероятный клуб, один из лучших в мире. Дело в том, что мне важен спортивный аспект и я буду оценивать каждую возможность исходя из перспективы попадания в стартовый состав", — приводит слова Онаны Football Italia.

Ранее сообщалось, что Интер и камерунский футболист практически договорились о контракте.