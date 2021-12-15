Испания

Наставник Лидса прокомментировал разгром от Манчестер Сити.

В рамках 17-го тура английской Премьер-лиги Лидс в гостевом поединке против Манчестер Сити пропустил сразу семь безответных мячей в свои ворота (0:7), что стало одной из крупнейших неудач этого клуба за всю историю его существования.

Манчестер Сити — Лидс Юнайтед 7:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "павлинов" Марсело Бьелса по завершении поединка по понятным причинам не мог быть доволен выступлением своей команды в данной игре.

"Дело не в том, что Сити играл хорошо, а в том, что мы играли настолько плохо, что наиграли на такой счет. Соперники все время играют на таком уровне, но мы никогда не выступали настолько плохо за все четыре года, которые я здесь нахожусь.

Нет ничего положительного в нашем выступлении в этот вечер. Мне попросту не за что зацепиться при разборе.

То, что я предложил своей команде, не сработало. Можно как-то попытаться увести команду из-под огня, когда что-то не работает должным образом, но если ничего не работает, то тут уже нечего поделать.

Мы так и не смогли сбалансировать нашу игру. Соперники атаковали так, как хотели, а мы ничего не смогли сделать ни в обороне, ни в атаке. В итоге, на их половине не было совершенно ничего, а на нашей — семь голов", — подытожил испанский наставник.

Отметим, что текущий сезон для Лидса получается одним из наиболее неудачных в рамках АПЛ в их истории — 16 очков за 17 сыгранных матчей. Хуже было только в сезоне-1930/31, с учетом корректировки в сторону начисления трех очков за победу команды.

В следующем туре "павлины" сыграют домашний матч против лондонского Арсенала.