Испания

Здоровье подвело аргентинского нападающего.

Аргентинский нападающий каталонской Барселоны в домашнем матче двенадцатого тура чемпионата Испании против Алавеса (1:1) испытал проблемы с сердцем, после был срочно помещен под наблюдение медперсонала.

После длительных процедур обследований, итоговый вердикт был неутешительным — в 33-летнем возрасте форвард, на счету которого 490 официальных поединков, 277 голов и 84 голевые передачи, был вынужден завершить свои выступления на профессиональном уровне.

Футболист, который выступал за аргентинский Индепендьенте, мадридский Атлетико, английский Манчестер Сити и каталонскую Барселону, провел 15 декабря 2021 года свою заключительную пресс-конференции, на которой с сожалением сообщил о завершении своей 19-летней карьеры.

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