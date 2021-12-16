В рамках 1/32 финала Кубка Испании завершились 11 поединков. Вашему вниманию отчеты матчей.

Андрач — Севилья 1:1 (5:6 по пенальти)

Голы: Лабрес, 65 — Мир, 57

Голы с пенальти: Боне, Помар, Ромеро, Варгас, Буадес — Мир, Гудель, Ромеро, Луисими, Гомес, Дилейни.

Бергантиньос — Райо Вальекано 1:3

Голы: Кано, 77 — Суарес, 37, Кисс, 67, Морено, 90+1

Самора — Реал Сосьедад 0:3

Голы: Гуриди, 47, Турриентс, 70, Оярсабаль, 90+2

Леонеса — Леганес 2:3

Голы: Буенакаса, 37, Гастанага, 105+1 — Эрасо, 62, Йон, 98, 112

Вальядолид - Лас-Пальмас 3:1

Голы: Туами, 45+2, Вайссман, 63, Кристо, 68 — Садику, 22

Кастельон — Картахена 1:2

Голы: Сибилье, 48 — Ортуньо, 28, Каярга, 90+3

Понферрадина - Ибица 2:1

Голы: Охеда, 48, Ромера, 93 — Вильяр, 68

Спортинг Хихон — Алькоркон 2:1

Голы: Мендес, 42, Джурджевич, 99 — Аль-Бадуи, 57

Санлукеньо — Вильярреал 1:7

Голы: Арменталь, 60 — Алькасер, 8, 13, Дуро (АГ), 27, Чуквезе, 40, Макси, 42, Тригерос, 67, Раба, 79

Тенерифе — Эйбар 1:2

Голы: Серхио, 75 — Кике, 12, Эспосито, 83

Саламанка — Эльче 0:1

Гол: Роман (АГ), 90+3