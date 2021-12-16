Завершились некоторые поединки Кубка Испании.
Санлукеньо - Вильярреал, ФОТО Вильярреал
16 декабря 2021, 00:05
В рамках 1/32 финала Кубка Испании завершились 11 поединков. Вашему вниманию отчеты матчей.
Андрач — Севилья 1:1 (5:6 по пенальти)
Голы: Лабрес, 65 — Мир, 57
Голы с пенальти: Боне, Помар, Ромеро, Варгас, Буадес — Мир, Гудель, Ромеро, Луисими, Гомес, Дилейни.
Бергантиньос — Райо Вальекано 1:3
Голы: Кано, 77 — Суарес, 37, Кисс, 67, Морено, 90+1
Самора — Реал Сосьедад 0:3
Голы: Гуриди, 47, Турриентс, 70, Оярсабаль, 90+2
Леонеса — Леганес 2:3
Голы: Буенакаса, 37, Гастанага, 105+1 — Эрасо, 62, Йон, 98, 112
Вальядолид - Лас-Пальмас 3:1
Голы: Туами, 45+2, Вайссман, 63, Кристо, 68 — Садику, 22
Кастельон — Картахена 1:2
Голы: Сибилье, 48 — Ортуньо, 28, Каярга, 90+3
Понферрадина - Ибица 2:1
Голы: Охеда, 48, Ромера, 93 — Вильяр, 68
Спортинг Хихон — Алькоркон 2:1
Голы: Мендес, 42, Джурджевич, 99 — Аль-Бадуи, 57
Санлукеньо — Вильярреал 1:7
Голы: Арменталь, 60 — Алькасер, 8, 13, Дуро (АГ), 27, Чуквезе, 40, Макси, 42, Тригерос, 67, Раба, 79
Тенерифе — Эйбар 1:2
Голы: Серхио, 75 — Кике, 12, Эспосито, 83
Саламанка — Эльче 0:1
Гол: Роман (АГ), 90+3