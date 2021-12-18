Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка испанской Ла Лиги.

В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги Сельта в Виго без особых проблем обыграла Эспаньол, благодаря чему приблизилась к "попугаям" в турнирной таблице на расстояние в три очка.

Обзор матча:

Сельта — Эспаньол 3:1

Голы: Санти Мина, 3, Аспас, 47, Денис Суарес, 82 — Морон, 90+2

Сельта: Дитуро — Галан, Араухо, Айду, Мальо — Тапия, Серви, Бельтран (Денис Суарес, 46), Мендес (Вейга, 87) — Санти Мина (Сотело, 89), Аспас (Нолито, 85)

Эспаньол: Диего Лопес — Педроса (Дидак Вила, 87), Кабрера, Серджи Гомес, Мигелон (Морон, 58) — Пуадо, Дардер, Эррера (Меламед, 58), Алеиш Видаль (Санчес, 74) — де Томас, Мелендо (Морланес, 58)

Предупреждения: Мальо, Санти Мина — Дидак Вила.