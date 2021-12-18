Испания

Итальянский специалист рассказал о борьбе за титул в Испании.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал результаты Барселоны в чемпионате Испании.

"Сейчас Барселона не является нашим прямым конкурентом, потому что многие команды находятся ближе к нам. Но у них есть все необходимое, чтобы подняться выше.

Если бы я был тренером Барселоны, то говорил бы то же, что и Хави", – рассказал Анчелотти в комментарии изданию Marca.

На данный момент Реал лидирует в турнирной таблице Примеры с 42 очками, а Барселона идет на 8-м месте с 24 пунктами.

Ранее сообщалось, что Анчелотти стал третьим тренером в истории, который одержал 100 побед в Лиге чемпионов.