Испания

Итальянский специалист считает, что еще рано говорить о чемпионстве.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти поделился своими мыслями о борьбе за чемпионский титул в Испании после победы над Атлетико (2:0).

"Еще ничего не решено. Атлетико обладает качественным составом, характером и индивидуальностью. Они никогда не сдаются.

До этого момента мы выступали очень хорошо, у нас новая динамика. Проблема в том, что Ла Лига еще не закончилась, у нас остался 21 матч, мы довольны тем, что мы делаем, но должны смотреть вперед", – рассказал Анчелотти в послематчевом комментарии.

Предлагаем вашему вниманию также обзор матча Реал Мадрид – Атлетико.