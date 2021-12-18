Испания

Команда продолжает набирать очки.

В рамках 18 тура испанской Ла Лиги Райо Вальекано в домашнем поединке на классе обыграло Алавес со счетом 2:0.

Команда Иралоы забила дважды в первом тайме поединка. На 19 минуте отметился Серхио Гвардиола, а спустя семь минут мяч в ворота гостей отправил Алехандро Катена. Во втором тайме хозяева продолжали уверенно контролировать игру и спокойно довели матч до победы.

Таким образом Райо продолжает борьбу за еврокубки и занимает 4 место. Алавес на 17 позиции и борется за выживание.

Райо Вальекано — Алавес 2:0

Голы: Гвардиола, 19, Катена, 26

Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия (Бебе, 43), Комесанья (Сисс, 87), Оскар Валентин, Трехо (Унаи Лопес, 76), Гвардиола (Нтека, 76), Паласон (Фалькао, 87).

Алавес: Пачеко, Агиррегабириа (Цырля, 76), Лагуардиа, Тачи, Дуарте, Пере Понс (Ману Гарсия, 61), Мойя (Мендес, 54), Лум, де ла Фуэнте (Силла, 61), Хоселу, Риоха (Пельистри, 76).

Предупреждения: Трехо, Дуарте, Тачи.