Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 18 тура испанской Ла Лиги Вильярреал в гостевом поединке переиграл Реал Сосьедад со счетом 1:3.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. На гол от Исака на 32 минуте встречи ответил Морено с 11-метровой отметки.

В начале второго тайма хозяев подвел Оярсабаль, получив прямую красную карточку. Сосьедад отдал инициативу гостям и те ей воспользовались Морено на 69 минуте оформил дубль, а перед финальным свистком забил Чуквезе.

Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3

Голы: Исак, 32 — Морено, 38, 69, Чуквезе, 90+6

Реал Сосьедад: Райан, Сальдуа, Ле Норман, Субельдия (Серлот, 82), Муньос (Рико, 82), Янузай (Порту, 52), Мерино (Элустондо, 65), Субименди, Сильва (Барренечеа, 53), Исак, Ойарсабаль.

Вильярреал: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 61), Альберто Морено (Тригерос, 82), Пино (Чуквезе, 61), Капу, Парехо, Жерар Морено, Диа (Мойсес Гомес, 82).

Предупреждения: Эступиньян, Мерино, Пау Торрес, Парехо, Сальдуа.

Удаление: Ойарсабаль.