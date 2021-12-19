Испания

Севилья минимально обыграла Атлетико на Рамон Санчес Писхуан, и продолжает погоню за мадридским Реалом.

Севилья принимала мадридский Атлетико на Рамон Санчес Писхуан в центральном матче 18-го тура. Накануне игры стало известно, что Диего Симеоне не сможет расчитывать на Антуана Гризманна, Хосе Марии Хименеса, Шиме Врсалько и Стефана Савича.

Отчетный матч можно смело назвать напряженным, боевым, но никак не богатым на голевые моменты, или же интересные позиционные атаки. В этому плане все было очень бедно и скудно.

На 7-й минуте Иван Ракитич заставил местную публику сорваться со своих мест и вопить от экстаза — мяч после дальнего удара хорвата оказался в девятке ворот Облака. Голкипер Атлетико был бессилен. Фантастический удар и гол. Браво!

Атлетико пытался много навешивать в штрафную площадь с флангов, но ни Суарес, ни Корреа были абсолютно незаметны в этом матче. На 33-й минуте гостям удалось забить после прямой подачи от углового флажка. Это Фелипе с линии вратарской расстрелял голкипера Севильи ударом головой в упор — 1:1.

На старте второго тайма отличный момент был у Ракитича — Рекик поборолся возле лицевой линии с соперником и выкатил под удар Ивану. Хорват пробивал с метров 8-9, но не попал в ближний угол.

С минуты 70-й Атлетико начал серьезно наседать на чужие ворота. Правда, явных голевых моментов не было. Игроки Севильи бросались под удары и несколько раз мешали пробить Фелишу.

Несмотря на активность гостей в концовке матча, забить удалось Севилье. После подачи с углового Дилейни выиграл борьбу на "втором этаже" и угодил в перекладину. На подборе был первым Окампос, который с угла вратарской очень сильным ударом отправил мяч в ближний угол — 2:1 на 89-й минуте игры.

Уже в последней атаке Фелиш угодил в перекладину дальним ударом с острого угла. Хотя на повторе кажется, что португалец и вовсе навешивал в штрафную площадь. В итоге, Севилья вырвала победу в очень напряженном матче и продолжает погоню за мадридским Реалом в турнирной таблице. Команда Хуана Лопетеги отстаёт от мадридцев на пять очков. Атлетико пока что на пятом месте.

Севилья — Атлетико 2:1

Голы: Ракитич, 7, Окампос, 89 — Фелипе, 30. Севилья: Буну — Монтиэль (Гудель, 29), Кунде, Диего Карлос, Рекик — Хордан (Акунья, 54 Аугстинссон, 84), Дилейни, Ракитич — Окампос, Ромеро (Мир, 54), Гомес (Эль Хаддади, 84). Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Кондогбиа, Эрмосо, Карраско — Льоренте (Де Пауль, 39), Коке, Лемар — Корреа (Фелиш, 45), Суарес (Кунья, 57). Буну — Монтиэль (Гудель, 29), Кунде, Диего Карлос, Рекик — Хордан (Акунья, 54 Аугстинссон, 84), Дилейни, Ракитич — Окампос, Ромеро (Мир, 54), Гомес (Эль Хаддади, 84). Ракитич, 7, Окампос, 89 — Фелипе, 30.

Предупреждения: Рекик, Гомес, Мунтиэль — Кунья.