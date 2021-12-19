Завершился матч испанского чемпионата.
Хетафе - Осасуна, getty images
19 декабря 2021, 21:27
Хетафе в рамках поединка восемнадцатого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Осасуну и добился победы.
Три очка хозяевам принес точный удар Поведы уже под занавес матча. Благодаря победе Хетафе покинул зону вылета.
Хетафе — Осасуна 1:0
Гол: Поведа, 90
Хетафе: Сория — Суарес, Митрович, Джене, Куэнка (Янкто, 73), Оливера — Максимович, Арамбарри, Аленья — Сандро Рамирес (Поведа, 83), Унал.
Осасуна: Эррера — Видаль, Хуан Крус, Унаи Гарсия, Санчес — Брашанац (Мартинес, 83), Торро, Монкайола, Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 89) — Чими Авила (Барберо, 89), Барха (Ойер, 83).