Футболисту интересен вариант с "королевским клубом".
Корантен Толиссо. getty images
20 декабря 2021, 17:28
Полузащитник мюнхенской Баварии Корантен Толиссо близок к тому, чтобы покинуть клуб летом.
По информации журналиста издания AS Бруну Алемани, окружение француза уверено, что футболист перейдет в мадридский Реал.
По всей видимости, самому Толиссо интересен вариант с продолжением карьеры в "королевском клубе" и переговоры имеют место быть.
Его контракт с Баварией заканчивается летом 2022 года. В услугах Корантена также заинтересованы Атлетико, Ювентус и другие клубы.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Также у нас есть Instagram.
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS, Instagram.