Испания

Футболисту интересен вариант с "королевским клубом".

Полузащитник мюнхенской Баварии Корантен Толиссо близок к тому, чтобы покинуть клуб летом.

По информации журналиста издания AS Бруну Алемани, окружение француза уверено, что футболист перейдет в мадридский Реал.

По всей видимости, самому Толиссо интересен вариант с продолжением карьеры в "королевском клубе" и переговоры имеют место быть.

Его контракт с Баварией заканчивается летом 2022 года. В услугах Корантена также заинтересованы Атлетико, Ювентус и другие клубы.

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