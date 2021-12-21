Испания

В матче Ла Лиги команды забили семь голов на двоих.

"Летучие мыши" отправились в гости к "лягушкам" в рамках поединка 18 тура чемпионата Испании.

Хозяева поля получили преимущество в два мяча благодаря точным ударам Камапньи и Рохера, однако дубли Гедеша и Солера перевернули матч с ног на голову.

Леванте не сдался окончательно, забив еще раз уже в компенсированное к матчу время.

Леванте - Валенсия 3:4

Голы: Кампанья, 21, Рохер, 24, Бардхи, 90+1 — Гедеш, 44, 85, Солер, 50, 72

Леванте: Карденас — Дуарте, Везу, Клерк, Пагес — Моралес (Сольдадо, 77), Кампанья, Пепелу (Мелеро, 56), Дани Гомес (Барди, 77), Де Фрутос (Кантеро, 86) — Рохер Марти

Валенсия: Силлессен — Пиччини (Ирансо, 71), Диакаби, Гильямон, Гайя — Черышев (Маркос Андре, 60), Солер, Рачич (Муса, 89), Гедеш — Элдер Кошта, Дуро.