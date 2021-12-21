Испания

Наставник Манчестер Сити прокомментировал ситуацию в каталонском клубе.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о ситуации, которая сложилась в каталонской Барселоне.

Напомним, испанец ранее тренировал "блаугранас" в период с 2008 по 2012 год.

"Нам не стоит переживать, ведь Барселона многое выиграла за последние годы. Нет смысла переживать за то, чего она не смогла завоевать. Если пришли времена хуже — так тому и быть, нужно перетерпеть.

Сейчас в команде очень хороший совет директоров, прекрасный тренер. Думаю, Хави сумеет поднять Барселону. Мы еще не виделись лично, но я в этом уверен. Мы должны быть терпеливыми — посеяны отличные семена, значит будут хорошие плоды", — приводит слова Гвардиолы Sport.

Каталонская Барселона переживает не лучшие времена, в том числе и финансовые. Ранее клуб выставил четырех футболистов на трансфер, чтобы команда сумела усилиться в зимнее трансферное окно.