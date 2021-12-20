Каталонский клуб хочет избавиться от нескольких игроков и разгрузить зарплатную ведомость.
Люк де Йонг, Getty Images
20 декабря 2021, 16:39
Барселона во время предстоящего зимнего трансферного окна намерена попрощаться с четырьмя футболистами. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, руководство каталонского клуба готово пойти на такой шаг, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
Таким образом, в январе клуб может покинуть нападающий Люк де Йонг, контракт которого принадлежит Севилье. "Блаугранас" надеется, что его аренду выкупит другой клуб, а если нет, то игрок будет возвращен Севилье, а Барселона заплатит неустойку.
Помимо де Йонга состав команды Хави могут покинуть вратарь Нето, защитник Самуэль Умтити и полузащитник Фелиппе Коутиньо.
После 17 игр Барселона набрала 27 очков и находится на седьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. Также каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов и будет выступать в плей-офф Лиги Европы.
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