Испания

Каталонский клуб хочет избавиться от нескольких игроков и разгрузить зарплатную ведомость.

Барселона во время предстоящего зимнего трансферного окна намерена попрощаться с четырьмя футболистами. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство каталонского клуба готово пойти на такой шаг, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Таким образом, в январе клуб может покинуть нападающий Люк де Йонг, контракт которого принадлежит Севилье. "Блаугранас" надеется, что его аренду выкупит другой клуб, а если нет, то игрок будет возвращен Севилье, а Барселона заплатит неустойку.

Помимо де Йонга состав команды Хави могут покинуть вратарь Нето, защитник Самуэль Умтити и полузащитник Фелиппе Коутиньо.

После 17 игр Барселона набрала 27 очков и находится на седьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. Также каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов и будет выступать в плей-офф Лиги Европы.

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