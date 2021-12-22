Испания

Удаление Кунде во втором тайме не помог "сине-гранатовым" добиться гостевой победы.

Завершился перенесенный поединок четвертого тура Ла Лиги между Севильей и Барселоной, который проходил на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

На 32-й минуте подопечные Хави почувствовали себя в качестве отстающей команды, когда Папу Гомес безошибочно замкнул передачу Ивана Ракитича.

Однако до перерыва хозяевам не удалось сохранить минимальное преимущество в счете — буквально перед свистком Рональд Араухо вернул паритет на табло, забив Севилье в раздевалку и конвертировав преимущество своей команды в результативный удар.

Во втором тайме положение Севильи ухудшилось, когда Кунде оставил свою команду в меньшинстве на 64-й минуте встречи за неспортивное поведение (бросок мячом в лицо Альбе), но за весь тайм Барселона лишь дважды пробила в створ ворот соперника, да и то в концовке, поэтому итоговым результатом встречи стала ничья.

Севилья — Барселона 1:1

Голы: Гомес, 32 — Араухо, 45

Севилья: Буну — Кунде, Фернандо, Диего Карлос, Рекик — Жордан, Дилейни (Аугустинсон, 86), Ракитич (Гудель, 70) — Окампос (Фатторе, 90+1), Рафа Мир (Эн-Несири, 70), Папу Гомес (Хуанлу, 86)

Барселона: тер Штеген — Араухо, Пике, Эрик Гарсия (Ленгле, 72), Альба — Френки де Йонг (Люк де Йонг, 85), Бускетс, Гави — Дембеле, Ютгла (Нико Гонсалес, 73), Эззальзули

Предупреждения: Дилейни, Хуанлу — Бускетс, Эззальзули, Гави

Удаление: Кунде, 64