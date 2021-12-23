Испания

Наставник Реала прокомментировал победу над Атлетиком.

В рамках раннего поединка 21-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал сумел одержать победу на Сан Мамес над баскским Атлетиком с помощью двух результативных ударов Карима Бензема на старте поединка (2:1).

Атлетик — Реал 1:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти высоко оценил старания своих подопечных в данной игре.

"Эта победа очень многое значит для нас. Мы сумели сыграть в целостный футбол против соперников, с которыми в последнее время мы достаточно часто пересекаемся в различных турнирах. Начо, Азар, Вальверде, Камавинга — эти и другие футболисты Реала показали прекрасный футбол.

Во время и после матча я слышал, как люди на трибунах аплодировали Кариму Бензема. Он это полностью заслужил — фантастические игрок.

Могу отметить также работу Винисиуса и Эдена Азара в оборонительном плане. Они приложили достаточно много усилий для того, чтобы присутствовать в обеих линиях нашего построения, за что я и команда и только благодарны.

После игры в раздевалке я поздравил каждого футболиста из ближайшего резерва, кто сумел выйти на поле в этот вечер. Они умудряются удерживать высокий уровень, даже несмотря на малое количество игрового времени, что достойно уважения.

Отдельно бы выделил Эдена Азара. Он очень хорошо сыграл сегодня, боролся за мячи, пытался обострять и все в этом духе. Вернулся ли тот самый Азар? Конечно же вернулся!

Мы сумели одержать важную победу над очень сложным соперником, который играет на фантастическом стадионе. Эти три очка многое дают нам в турнирной таблице, но сейчас меня уже беспокоит то, как мы будем восстанавливаться. Надо вернуть в строй всех футболистов, которых только возможно, за время небольшой паузы.

Из группы заболевших COVID-19 сегодня у нас было двое или трое человек, которые дали отрицательные тесты. У них не было симптомов, и они уже готовы возвращаться к работе. Я не знаю, кто именно, так как медперсонал не успел оповестить меня перед игрой об этом, однако я все равно с радостью встретил эту новость", — заключит итальянский специалист.

Мадридский Реал вернется к поединкам национального первенства уже 2 января, когда сыграет региональное дерби в гостях у Хетафе.