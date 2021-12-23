Испания

Капитан мадридского клуба прокомментировал победу над Атлетиком.

В 21-м туре испанской Ла Лиги мадридский Реал в выездном поединке сумел обыграть баскский Атлетик (2:1).

Атлетик — Реал 1:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, автор дубля в составе "сливочных", Карим Бензема, прокомментировал очередной успех своей команды.

"Обожаю играть в такой футбол на таком стадионе! Именно это делает меня счастливым и усиливает чувство гордости за добытый результат. Победить на этой арене — большая удача.

Думаю, что для нас этот матч получился достаточно успешно. Мы противостояли сильному и слаженному сопернику, пропустили один гол, но до этого забили два.

Нам пришлось страдать в этом матче для удержания результата, но это удел всех великих команд. Считаю, что мой первый гол немного раскрепостил нашу игру, поэтому мы с чуть большей уверенностью смотрели в сторону второго мяча", — заключил французский футболист.

Мадридский Реал вернется к поединкам национального первенства уже 2 января, когда сыграет региональное дерби в гостях у Хетафе.