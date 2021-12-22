Вопрос по покупке футболиста уже закрыт.
Ферран Торрес, Getty Images
22 декабря 2021, 17:52
Нападающий Манчестер Сити Ферран Торрес перейдет в каталонскую Барселону. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По его информации, Барселона заплатит за испанца 55 миллионов евро плюс 10 миллионов евро будет прописано в качестве бонусов.
Ферран подпишет пятилетний контракт с "сине-гранатовыми". Он пройдет медобследование 23 декабря для Барселоны.
Также известно, что на данном трансфере лично настоял главный тренер Барселоны Хави. Торрес являлся приоритетом для него.
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