Испания

Французский защитник не готов менять клубную прописку.

Барселона в ближайшее зимнее трансферное окно готова рассмотреть предложения по Клеману Ленгле.

Как сообщает Marca, сам французский футболист не намерен покидать "сине-гранатовых" и хочет бороться за место в команде.

В текущем сезоне Клеман Ленгле отыграл тринадцать поединков, в которых отметился результативной передачей.

Отметим, что действующее соглашение 26-летнего защитника с каталонцами в силе до лета 2026 года.

Напомним, что интерес к Клеману Ленгле проявляет представитель чемпионата Англии — Ньюкасл.