Французский защитник не готов менять клубную прописку.
Клеман Ленгле, getty images
24 декабря 2021, 22:27
Барселона в ближайшее зимнее трансферное окно готова рассмотреть предложения по Клеману Ленгле.
Как сообщает Marca, сам французский футболист не намерен покидать "сине-гранатовых" и хочет бороться за место в команде.
В текущем сезоне Клеман Ленгле отыграл тринадцать поединков, в которых отметился результативной передачей.
Отметим, что действующее соглашение 26-летнего защитника с каталонцами в силе до лета 2026 года.
Напомним, что интерес к Клеману Ленгле проявляет представитель чемпионата Англии — Ньюкасл.