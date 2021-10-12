Англия

Француз может продолжить карьеру в клубе из АПЛ.

Защитник Барселоны Клеман Ленгле попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание Sport.

"Сороки" хотят укрепить линию обороны в зимнее трансферное окно и рассматривают возможность подписания французского центрбека. Новые боссы английского клуба не планируют совершать дорогостоящих приобретений в январе, и поэтому 26-летний игрок, который не имеет регулярного места в составе "сине-гранатовых" соответствует их желаниям.

В текущем сезоне Ленгле провел 4 поединка в составе Барселоны, выходя преимущественно на замену.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в подписании полузащитника Барселоны Филипе Коутиньо.