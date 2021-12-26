Испания

"Сливочные" намерены провести серьезную кадровую чистку в ближайшее трансферное окно.

В преддверии зимнего трансферного окна мадридский Реал определился с футболистами, которые могут покинуть клуб.

По информации Marca, зимой команду могут покинуть Гарет Бэйл и Иско, чьи контракты истекают через пол года. Данное решение согласовано с тренерским штабом, который не рассчитывает на эти футболистов.

Также Реал готов выслушать предложения по Мариану Диасу, Луке Йовичу и Эдену Азару. Футболисты не играют важной роли в системе команды. Кроме того, боссы клуба не станут удерживать Марсело, который утратил место в стартовом составе в этом сезоне.

Реал не рассчитывает подписывать футболистов в это трансферное окно и разгружает зарплатную ведомость накануне летнего окна.

Ранее сообщалось, что "сливочные" получили принципиальное согласие Рюдигера на переход футболиста в команду будущим летом.