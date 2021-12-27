Испания

Футболист оставил намек на скорый анонс в социальных сетях.

Уже неделю как известно, что нападающий Усман Дембеле и каталонская Барселона пришли к общему соглашению в вопросе о продлении контракта футболиста, поэтому лишь вопросом времени остается официальное объявление о подписании игроком нового контракта.

О том, что это событие уже не за горами, красноречиво намекнул сам французский форвард накануне, разместив в своем аккаунте Instagram сообщение без текстового сопровождения, в котором было лишь изображение эмблемы каталонского клуба.

Примечательно, что случилось данное событие аккурат после свадьбы игрока, о которой даже в его клубе никто, по заверениям самих футболистов Барселоны, не знал.

В текущем сезоне Усман был вынужден пропустить значительный период из-за травмы, поэтому на данный момент сыграл только восемь матчей, отметившись двумя результативными передачами.