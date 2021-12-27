Испания

Уругвайский форвард может отправиться в американскую лигу.

Нападающий мадридского Атлетико Луис Суарес может продолжить свою карьеру в американской лиге МЛС. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 34-летнего уругвайца заинтересован Интер Майями, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм. Американский клуб предложил футболисту контракт на два года.

Действующее соглашение Суареса с "матрасниками" рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Суарес провел 24 поединка, в которых забил восемь голов и отдал два ассиста.

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