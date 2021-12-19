Испания

На результатах его команды это также имеет прямое отражение.

Мадридский Атлетико в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги проводил гостевой матч против андалузской Севильи, по итогам которого надеялся улучшить свое положение в турнирной таблице. Однако, в итоге получилось совершенно наоборот — коллектив Диего Симеоне дважды был вынужден отыгрываться по ходу встречи, но на гол хозяев поля в конце основного времени "матрасники" ответить так и не смогли (1:2).

Севилья — Атлетико 2:1 Видео голов и обзор матча

Неудачным с персональной точки зрения этот матч стал и для уругвайского нападающего мадридского клуба — Луиса Суареса, который вновь не сумел забить в ворота соперников, доведя тем самым собственный показатель нерезультативных поединков до семи игр кряду.

Как сообщает испанская пресса, это произошло с футболистов впервые с начала выступлений в Испании, куда он перебрался летом 2014 года.

К тому же, представители СМИ указывают на конфликт между Диего Симеоне и Луисом Суаресом, который во время ухода на замену раздосадовано крикнул: "М***к… ты никогда не меняешься".

Исправить неудачные статистические показатели уругвайский форвард сможет во время гостевой игры против Гранады в следующем туре.