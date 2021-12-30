Испания

Президент Реала поздравил болельщиков "сливочных" с новогодними праздниками.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес накануне новогодних праздников решил обратиться к болельщикам "сливочных" со своими поздравлениями и пожеланиями.

"Мы в Реале выражаем вам [болельщики] всю нашу любовь и солидарность в это особенное время года. Это по-прежнему тяжелые времена, в которые мы хотим направить вам всю нашу силу и поддержку, особенно наиболее нуждающимся.

"Хотим отправить вам лучик надежды на то, что мы наконец-то вернемся к нормальной жизни, которую все так сильно стремимся увидеть снова. Мы уверены, что справимся с этим вызовом и продолжим в будущем разделять множество радостных моментов от наших успехов".

"Мы намерены продолжать упорно работать, чтобы все фанаты мадридского Реала гордились нашими командами и позволяли нам и дальше радоваться большему количеству триумфов и трофеев. С Рождеством и пусть Новый год принесет всем здоровья, работы и счастья", — приводит слова Флорентино Переса официальный сайт Реала.

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