Испания

Вратарь подписал полноценный контракт с испанским клубом.

Голкипер Георгий Мамардашвили стал игроком Валенсии на постоянной основе, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Валенсия выплатила 850 тысяч евро за Мамардашвили тбилисскому Динамо. Грузинский вратарь подписал контракт до июня 2024 года с суммой отступных в размере 20 миллионов евро.

Мамардашвили присоединился к Валенсии прошлым летом на правах аренды. В текущем сезоне 21-летний страж ворот провел 6 поединков в футболке "летучих мышей", пропустив 7 голов.

Ранее сообщалось, что Валенсия заинтересована в подписании нападающего Вулверхэмптона Адамы Траоре.