Испания

Адама Траоре может стать игроком испанского клуба.

Нападающий Вулверхэмптона Адама Траоре может продолжить свою карьеру в испанской Ла Лиге. Об этом сообщает журналист Экрем Конюр в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 25-летнего форварда заинтересована Валенсия, которая попробует подписать его в предстоящее зимнее трансферное окно.

В то же время "волки" пытаются подписать с футболистом новое трехлетнее соглашение. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Траоре провел 12 поединков, но результативными действиями не отмечался.

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