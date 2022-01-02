Испания
02 января 2022, 16:58
Реал неожиданно уступил в дерби Хетафе
Нелепая ошибка коллектива Карло Анчелотти в обороне сказалась на итоговом результате поединка.
Хетафе — Реал Мадрид, Getty Images
02 января 2022, 16:58
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Хетафе — Реал Мадрид 1:0
Гол: Унал, 9
Хетафе: Сория — Суарес, Кабако (Ньом, 83), Митрович, Куэнка, Оливера — Аленья (Флорентино, 74), Максимович, Арамбарри — Унал (Янкто, 83), Рамирес (Мата, 64).
Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 46) — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио (Азар, 46), Бензема, Родриго (Диас, 67).
Предупреждения: Суарес, Арамбарри — Родриго, Каземиро