Испания

Специалист оценил прошедший поединок.

В рамках 19 тура испанской Ла Лиги мадридский Реал неожиданно уступил Хетфае со счетом 0:1.

Главный тренер "королевского клуба" Карло Анчелотти прокомментировал прошедший поединок.

"Милитао, который обычно превосходно действует в обороне, подарил Хетафе гол. А сами забить не смоги. Просто задержались в отпуске еще на один день. До праздников мы играли отлично, а сегодня попросту были не похоже на себя. Еще праздновали...

Я не оправдываюсь — мы потеряли одно очко. Хорошо тренировались, я делал ребятам комплименты. Не нужно делать драму с этого поражения. Мы лидеры и остаемся в гонке за титул.

Многие футболисты травмированы, многие — с COVID-19, а некоторые сегодня не сыграли хорошо. Отмечу Бензема, который плохо сыграл. Азар во втором таймы пытался что-то сделать, но не создавал моменты, как и Марсело. Очевидно, что в таких сложных матчах Марсело дает больше вариантов в атаке, нежели в защите", — цитирует Анчелотти El Chiringuito.

Видео гола и обзор матча Хетафе — Реал можно смотреть на Football.ua.