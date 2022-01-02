Испания

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В поединке 19 тура испанской Ла Лиги Хетафе на своем поле сенсационно обыграл мадридский Реал (1:0).

Единственный гол в матче был забит на девятой минуте, когда Унал обокрал Милитао в чужой штрафной, после чего пробил мимо Куртуа точном в ворота "сливочных".

После 20 игр Реал набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая Севилью на восемь баллов, но у "нервионцев" есть две игры в запасе. У Хетафе 18 баллов и 16 место.

Обзор матча:

Хетафе — Реал Мадрид 1:0

Гол: Унал, 9.

Хетафе: Сория — Суарес, Кабако (Ньом, 83), Митрович, Куэнка, Оливера — Аленья (Флорентино, 74), Максимович, Арамбарри — Унал (Янкто, 83), Рамирес (Мата, 64).



Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 46) — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио (Азар, 46), Бензема, Родриго (Диас, 67).



Предупреждения: Суарес, Арамбарри — Родриго, Каземиро.