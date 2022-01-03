Испания

Наставник Барселоны поделился впечатлениями от победы над Мальоркой.

В рамках 19-го тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона в серьезно урезанном составе одержала минимальную победу в гостевом поединке против Мальорки (1:0).

Главный тренер "блаугранас" Хави по завершении игры рассказал о своих впечатлениях от выступления его команды в отчетной встрече.

"Первый тайм поединка прошел для нас очень хорошо, так как мы сразу поняли, как правильно атаковать. Во второй половине матча соперники, что логично, начали нас поджимать, постоянно исполняли фланговые передачи, а Марку-Андре тер Штегену пришлось нас спасать.

В особенности, я рад за него, а также Люка де Йонга, забившего наш единственный мяч в этой игре. Вся команда приложила титанические усилия ради этой победы, и я в восторге от того, как она себя проявила. Люк — настоящий профессионал. Говоря, что он мало играет, но то, как он работает на тренировках, является отличным примером для всех остальных.

Нам удалось навязать соперникам свой футбол уже с первых минут, но затем были фрагменты, в которых нам приходилось страдать под их натиском. К слову, мы — вторая команда, которой удалось победить на этой арене в этом сезоне, что только подчеркивает силу Мальорки в домашних матчах.

Барселона очень довольна тремя "золотыми" очками, которые удалось тут добыть, при 17 футболистах, пропускавших игру по тем или иным причинам. Наша главная цель в сезоне — чемпионский титул, но сейчас мы продолжаем ходить вокруг одной точки в турнирной таблице. Мотивация зашкаливает, поэтому эта победа была очень уместной.

Сейчас начался месяц открытого трансферного окна. Посмотрим, будут ли у нас какие-то дополнительные трансферы. Пока что, я не могу выдвинуть никаких вариантов со своей стороны.

В ближайшее время я рассчитываю на возвращение Дани Алвеса и Жорди Альбы, у которых уже есть один отрицательный тест. Мы ехали сюда в паршивом настроении, будем говорить прямо, но в итоге матч выдался не таким уж и плохим. Конкуренты, в большинстве случаев, потеряли очки, поэтому мы постепенно двигаемся в сторону Лиги чемпионов УЕФА. Нужно продолжать верить в наш успех", — заключил испанский специалист.

В следующем туре каталонская Барселона сыграет в гостях у Гранады.