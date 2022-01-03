Испания

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Каталонская Барселона в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги сумела одержать гостевую победу над Мальоркой, став лишь вторым клубом в этом сезоне, который сумел обыграть данный коллектив на поле Визит Мальорка Эстади.

Обзор матча:

Мальорка — Барселона 0:1

Гол: Л. Де Йонг, 44

Мальорка: Рейна — Маффео, Руссо, Вальент, Хауме — Баба (Руис, 61), Батталья — Санчес (Мбула, 70), Родригес, Ли Кан-Ин (Льябрес, 71) — Анхель (Ниньо, 61).

Барселона: Тер Штеген — Араухо, Пике, Гарсия, Мингеса (Ленгле, 76) — Нико (Санс, 71), Ф. Де Йонг, Пуч — Акшомаш (Эстанис, 80), Л. Де Йонг, Джужла.

Предупреждения: Коста, Пратс, Маффео, Родригес, Вальент — Джужла, Ленгле.