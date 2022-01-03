Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Севильский Бетис в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги потерпел второе поражение кряду, уступив на своем поле Сельте из Виго, которая наметила для себя рывок из подвала турнирной таблицы. Дубль Яго Аспаса еще до перерыва снял большую часть вопросов о победителе в данной игре.

Обзор матча:

Бетис — Сельта 0:2

Голы: Аспас, 36, 45+2

Бетис: Руй Силва — Бельерин, Бартра, Руис, Морено — Вильям Карвалью, Гуардадо (Фекир, 58) — Лайнес (Родри, 46), Каналес (Тельо, 80), Хуанми — Виллиан Жозе (Иглесиас, 58).

Сельта: Дитуро — Айду, Йокушлу, Домингес, Галан — Бельтран — Мендес (Вейга, 86), Денис Суарес, Серви — Аспас (Нолито, 90), Санти Мина.

Предупреждения: Суарес, Виллиан Жозе.