Испания

Завершились два матча чемпионата Испании.

В рамках 19 тура испанской Ла Лиги завершились еще два поединка.

Бетис в родных стенах совершенно неожиданно уступил Сельте со счетом 0:2.

Гости из Виго открыли счет в первом тайме. На 36 минуте Сото Градо указал на 11-метровую отметку ворот хозяев поля. Аспас подошел к мячу и сумел переиграть Силву. А спустя 11 минут счет в матче стал 0:2. Аспас воспользовался ошибкой защитника "бетикос" и с близкого расстояния отправил мяч в сетку, записав на свой счет дубль.

Бетис — Сельта 0:2

Голы: Аспас, 36, 45+2

Бетис: Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено, Гуардадо (Фекир, 58), Каналес (Тельо, 80), Вильям Карвалью, Лайнес (Родри, 46), Хуанми, Виллиан Жозе (Иглесиас, 58).

Сельта: Дитуро, Айду, Йокушлу, Домингес, Галан, Денис Суарес, Мендес (Вейга, 86), Серви, Бельтран, Аспас (Нолито, 90), Санти Мина.

Предупреждения: Суарес, Виллиан Жозе.

В параллельном матче Реал Сосьедад гостил у Алавеса.

Уже вначале поединка гости были вынуждены произвести замену. Вместо Мугурусы на поле вышел Янузай. И эта замена сыграла свою роль. Ведь менее чес через 10 минут бельгиец открыл счет в матче. Он воспользовался пасом от Порту и расстрелял ворота хозяев.

Во втором тайме Алавес начал играть очень активно, что стало неожиданном для гостей. На 56 минуте хозяева заработали право на пенальти. Хоселу не растерялся и свой шанс реализовал, сравняв счет.

Алавес - Реал Сосьедад 1:1

Голы: Хоселу, 58 — Янузай, 14

Алавес: Овоно, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Мартин (Мендес, 46), Мойя, Лум, Хоселу, де ла Фуэнте (Силла, 72), Риоха.

Реал Сосьедад: Ремиро, Элустондо, Ле Норман, Субельдия (Пачеко, 81), Рико, Сильва (Серлот, 76), Мерино, Гевара (Субименди, 81), Порту (Джуахра, 76), Исак, Барренечеа (Янузай, 6).

Предупреждения: Лагуардиа, Субельдия, Мендес, Сильва, Янузай.