Испания

Турецкий защитник заинтересовал "сливочных".

Защитник туринского Ювентуса Мерих Демирал, выступающий на правах аренды за Аталанту, заинтересовал мадридский Реал.

Как сообщает издание Fanatik, футболист приглянулся главному тренеру клуба Карло Анчелотти, который хочет усилить центр обороны.

Однако напрямую с Ювентусом Реал вести переговоры не сможет, так как у Аталанты есть первоочередное право выкупа турка за 27 миллионов евро.

Помимо Реала интерес к Демиралу проявляют также Челси, Наполи и несколько других клубов, в том числе из Англии.

В текущем сезоне Демирал провел за "бергамасков" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал один ассист.