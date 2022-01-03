Испания

Давид Ремесейро сменил клубную прописку, но остался в Ла Лиге.

Полузащитник Валенсии Давид Ремесейро Хасон стал игроком Алавеса, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Соглашение с 27-летним испанцем рассчитано до лета 2025 года.

Хасон выступал за "летучих мышей" с 2019 года. За это время он провел 28 поединков, в которых результативными действиями не отмечался.

После 19 игр Валенсия набрала 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Алавеса 16 баллов и 18 позиция.

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