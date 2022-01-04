Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В поединке 19-го тура испанской Ла Лиги Осасуна принимала на своем поле Атлетик и потерпела поражение со счетом 1:3.

В составе клуба из Бильбао все три забитых мяча записал на свой счет Сансет, тогда как за хозяев отметился единственным голом Кике Гарсия.

Обзор матча:

Осасуна — Атлетик 1:3

Голы: К. Гарсия, 10 — Сансет, 16, 25, 68

Осасуна: Эррера — Видаль (Роберто Торрес, 64), Хуан Крус, У. Гарсия (Чими Авилья, 74), Д. Гарсия, Хосе Анхель (Санчес, 82) — Торро, Р. Гарсия (Мартинес, 74), Монкайола, К. Гарсия — Будимир (Барха, 64).

Атлетик: Симон — Де Маркос, Мартинес, Альварес, Баленсиага (Ноласкоайн, 90) — Дани Гарсия (Весга, 75), Венседор — Сансет (Серрано, 84), Беренгер (Уильямс, 75) — Вильямс, Муниаин (Печа, 90).

Удаление: Авилья, 90+4 (повторное предупреждение)