Аргентинец останется в команде до 2026 года.
Анхель Корреа, фото ФК Атлетико
04 января 2022, 12:04
Форвард Атлетико Анхель Корреа продлил контракт с клубом на четыре года — сообщил официальный сайт клуба.
Аргентинец присоединился к Атлетико в 2014 году и в настоящий момент уступает по количеству сыгранных матчей только Коке (519) и Облаку (323).
26-летний нападающий провел 18 матчей (3 гола) за национальную сборную Аргентины.
На клубном уровне выступал за Сан-Лоренсо (61 матч во всех турнирах, 12 голов) и Атлетико (296, 49).