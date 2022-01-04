Испания

Аргентинец останется в команде до 2026 года.

Форвард Атлетико Анхель Корреа продлил контракт с клубом на четыре года — сообщил официальный сайт клуба.

Аргентинец присоединился к Атлетико в 2014 году и в настоящий момент уступает по количеству сыгранных матчей только Коке (519) и Облаку (323).

26-летний нападающий провел 18 матчей (3 гола) за национальную сборную Аргентины.

На клубном уровне выступал за Сан-Лоренсо (61 матч во всех турнирах, 12 голов) и Атлетико (296, 49).