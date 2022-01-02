Состоялись очередные поединки испанского чемпионата.
Атлетико - Райо Вальекано, Getty Images
02 января 2022, 19:17
Завершились очередные поединки сегодняшнего игрового дня в рамках 19 тура испанской Ла Лиги.
В первой встрече мадридский Атлетико на своем поле уверенно обыграл Райо Вальекано со счетом 2:0. Счет в матче был открыт на 28 минуте, когда Корреа подкараулил отскок от защитника в чужой штрафной и расстрелял ворота гостей. Затем на 53 минуте Корреа оформил дубль, воспользовавшись передачей Ренана Лоди.
После 19 игр команда Диего Симеоне набрала 32 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Райо 30 баллов и пятая строчка.
Атлетико — Райо Вальекано 2:0
Голы: Корреа, 28, 53.
Атлетико: Облак — Триппьер, Хименес, Эрмосо, Ренан Лоди — Карраско (Фелипе, 90+1), Кондогбия, Де Пауль, Лемар — Корреа, Суарес (Кунья, 72).
Райо Вальекано: Зидан — Баллю, Савелич, Мараш, Фран Гарсия — Комесанья (Фалькао, 76), Валентин — Паласьон (Мартин, 46), Лопес (Трехо, 59), Родригес (Бебе, 59) — Гвардиола (Альваро Гарсия, 82).
Предупреждения: Симеоне, Суарес, Хименес, Де Пауль.
Во второй игре Эльче на своем поле расписал мировую с приехавшей в гости Гранадой. Команда не смогли порадовать болельщиков забитыми голами и закончили игру со счетом 0:0.
После 19 игр у Гранады 23 очка и 12 место, а у Эльче — 16 баллов и 17 строчка.
Эльче — Гранада 0:0
Эльче: Бадия — Паласиос, Гонсалес, Бигас, Мохика — Маскарель, Гумбау — Тете Моренте (Хосан, 68), Пасторе (Верду, 54), Фидель (Милья, 69) — Каррильо (Пьятти, 80).
Гранада: Максимиано — Кини (Диас, 64), Санчес, Торренте, Нева — Пуэртас (Соро, 81), Милья, Гоналон (Руис, 81) — Суарес Чаррис, Мачис, Молина.
Предупреждения: Фидель, Пасторе, Тете Моренте — Мачис, Суарес Чаррис, Кини.
Удаление: Гонсалес, 47 (прямая красная карточка)