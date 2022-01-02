Испания

Состоялись очередные поединки испанского чемпионата.

Завершились очередные поединки сегодняшнего игрового дня в рамках 19 тура испанской Ла Лиги.

В первой встрече мадридский Атлетико на своем поле уверенно обыграл Райо Вальекано со счетом 2:0. Счет в матче был открыт на 28 минуте, когда Корреа подкараулил отскок от защитника в чужой штрафной и расстрелял ворота гостей. Затем на 53 минуте Корреа оформил дубль, воспользовавшись передачей Ренана Лоди.

После 19 игр команда Диего Симеоне набрала 32 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Райо 30 баллов и пятая строчка.

Атлетико — Райо Вальекано 2:0

Голы: Корреа, 28, 53.

Атлетико: Облак — Триппьер, Хименес, Эрмосо, Ренан Лоди — Карраско (Фелипе, 90+1), Кондогбия, Де Пауль, Лемар — Корреа, Суарес (Кунья, 72).

Райо Вальекано: Зидан — Баллю, Савелич, Мараш, Фран Гарсия — Комесанья (Фалькао, 76), Валентин — Паласьон (Мартин, 46), Лопес (Трехо, 59), Родригес (Бебе, 59) — Гвардиола (Альваро Гарсия, 82).

Предупреждения: Симеоне, Суарес, Хименес, Де Пауль.

Во второй игре Эльче на своем поле расписал мировую с приехавшей в гости Гранадой. Команда не смогли порадовать болельщиков забитыми голами и закончили игру со счетом 0:0.

После 19 игр у Гранады 23 очка и 12 место, а у Эльче — 16 баллов и 17 строчка.

Эльче — Гранада 0:0

Эльче: Бадия — Паласиос, Гонсалес, Бигас, Мохика — Маскарель, Гумбау — Тете Моренте (Хосан, 68), Пасторе (Верду, 54), Фидель (Милья, 69) — Каррильо (Пьятти, 80).

Гранада: Максимиано — Кини (Диас, 64), Санчес, Торренте, Нева — Пуэртас (Соро, 81), Милья, Гоналон (Руис, 81) — Суарес Чаррис, Мачис, Молина.

Предупреждения: Фидель, Пасторе, Тете Моренте — Мачис, Суарес Чаррис, Кини.

Удаление: Гонсалес, 47 (прямая красная карточка)