Испания

Бразильский защитник получил место в основе.

Барселона в рамках поединка 1/16 финала Кубка Испании сыграет на выезде против скромного Линареса.

Хави Эрнандес доверил место в стартовом составе опытному Дани Алвесу, который сможет сыграть за каталонцев впервые после возвращения.

Состав Барселоны: Нето — Мингеса, Араухо, Гарсия, Альба — Пуч, Бускетс, Нико - Дани Алвес, Акхомаш, Джужла

Напомним, что матч Линарес — Барселона начнется в 20:30 по киевскому времени. Следите за ключевыми событиями игры на Football.ua.