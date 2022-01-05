Бразильский защитник получил место в основе.
Дани Алвес, getty images
05 января 2022, 19:36
Барселона в рамках поединка 1/16 финала Кубка Испании сыграет на выезде против скромного Линареса.
Хави Эрнандес доверил место в стартовом составе опытному Дани Алвесу, который сможет сыграть за каталонцев впервые после возвращения.
Состав Барселоны: Нето — Мингеса, Араухо, Гарсия, Альба — Пуч, Бускетс, Нико - Дани Алвес, Акхомаш, Джужла
Напомним, что матч Линарес — Барселона начнется в 20:30 по киевскому времени. Следите за ключевыми событиями игры на Football.ua.