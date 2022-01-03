Испания

Оба футболиста будут готовы к ближайшему матчу "блаугранас".

Защитники Барселоны Хорди Альба и Даниэль Алвес выздоровели после коронавируса, сообщает пресс-служба "блаугранас".

Оба футболиста сдали отрицательные тесты на коронавирус, после положительных в декабре и уже возобновили тренировки с командой Хави.

Ближайший матч Барселона проведет в гостях против Линареса в 1/16 финала Кубка Испании. Игра состоится в среду, 5 января.

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