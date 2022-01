В рамках 1/16 финала Кубка Испании Барселона встретится в гостях с Линаресом.

Защитник "блаугранас" Дани Алвес получил отрицательный тест на коронавирус и сможет помочь своей команде в поединке с представителей третьего по силе дивизиона Испании.

FC Barcelona have received confirmation of the registration of @DaniAlvesD2. The player is available for #LinaresBarça. pic.twitter.com/LceX7W8Zhk