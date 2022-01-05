Испания

В двух других матчах Райо Вальекано и Бетис одержали победы.

Завершилась очередная порция сегодняшних поединков 1/16 финала Кубка Испании.

В первой игре Атлетико Балеарес на своем поле одержал минимальную победу над Сельтой со счетом 2:1. Победу команде, которая выступает в третьем по рангу дивизионе Испании, принес оформленный дубль в исполнении Мартинеса, а у гостей точным ударом отметился Мендес.

Атлетико Балеарес — Сельта 2:1

Голы: Мартинес, 17, 76 — Мендес, 67.

В еще двух встречах представители Ла Лиги обыграли своих соперников и обеспечили себе место в следующей стадии турнира.

В первой игре Бетис разобрался с Вальядолидом со счетом 3:0, благодаря голам Вильяма Карвалью, Фекира и Иглесиаса. Во второй встрече Райо Вальекано в гостях обыграл Мирандес со счетом 1:0, а единственный гол в матче был забит Мартином в середине второго тайма.

Вальядолид — Бетис 0:3

Голы: Карвалью, 24, Фекир, 27, Иглесиас, 50.

Мирандес — Райо Вальекано 0:1

Гол: Мартин, 67.