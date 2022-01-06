Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Барселона в рамках поединка 1/16 финала Кубка Испании пожаловала в гости к Линаресу и добилась волевой победы.

Хозяева открыли счет в начале матча, но в середине второй половины игры каталонцы перевернули ход встречи благодаря голам Дембеле и Джужлы.

Обзор матча:

Линарес — Барселона 1:2

Голы: Луис Диас, 19 — Дембеле, 63, Джужла, 69.

Барселона: Нето — Мингеса, Араухо (Пике, 46), Гарсия, Альба — Алвес, Бускетс, Пуч (де Йонг, 46 (Санс, 74)) — Нико Гонсалес, Джужла, Ахомаш (Дембеле, 46).