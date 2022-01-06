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Радость игроков Барселоны, getty images
06 января 2022, 01:03
Барселона в рамках поединка 1/16 финала Кубка Испании пожаловала в гости к Линаресу и добилась волевой победы.
Хозяева открыли счет в начале матча, но в середине второй половины игры каталонцы перевернули ход встречи благодаря голам Дембеле и Джужлы.
Обзор матча:
Линарес — Барселона 1:2
Голы: Луис Диас, 19 — Дембеле, 63, Джужла, 69.
Барселона: Нето — Мингеса, Араухо (Пике, 46), Гарсия, Альба — Алвес, Бускетс, Пуч (де Йонг, 46 (Санс, 74)) — Нико Гонсалес, Джужла, Ахомаш (Дембеле, 46).