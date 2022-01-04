Испания

Тренер "летучих мышей" обратил внимание на долги каталонцев.

Главный тренер Валенсии Хосе Бордалас выразил недовольство трансферной политикой Барселоны, которая тратит много и планирует потратить еще.

"Долг Барселоны составляет 300 миллионов евро, а она купила Феррана Торреса за 55 миллионов и собирается подписать Морату.

Президент клуба анонсирует сделку по Холанду. Что насчет финансового фейр-плей?", — заявил Хосе Бордалас.

Напомним, что Барселона продлит контракт с Серхи Роберто и освободит ресурсы для выплаты зарплаты Феррану Торресу.