Тренер "летучих мышей" обратил внимание на долги каталонцев.
Хосе Бордалас, getty images
04 января 2022, 19:23
Главный тренер Валенсии Хосе Бордалас выразил недовольство трансферной политикой Барселоны, которая тратит много и планирует потратить еще.
"Долг Барселоны составляет 300 миллионов евро, а она купила Феррана Торреса за 55 миллионов и собирается подписать Морату.
Президент клуба анонсирует сделку по Холанду. Что насчет финансового фейр-плей?", — заявил Хосе Бордалас.
Напомним, что Барселона продлит контракт с Серхи Роберто и освободит ресурсы для выплаты зарплаты Феррану Торресу.